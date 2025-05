Carabiniere aggredito a Pontremoli arrestato un un uomo di 49 anni

Un carabiniere è stato aggredito a Pontremoli durante un intervento notturno. L'azione è stata scatenata da una chiamata di una guardia giurata, che si era trovata in difficoltà con due uomini nei locali della stazione ferroviaria. Un 49enne è stato arrestato, portando alla luce un episodio di violenza in un contesto urbano.

Pontremoli (Massa Carrara), 16 maggio 2025 – Carabinieri aggrediti durante la notte a Pontremoli. L’intervento dei militari è stato richiesto da una guardia giurata che, durante il turno di lavoro, si è trovata a dover fronteggiare due uomini. Il tutto è accaduto nei locali della stazione ferroviaria di Pontremoli, da dove i due non volevano uscire nonostante i ripetuti solleciti del vigilante addetto alla chiusura notturna delle sale, come previsto dal regolamento di Ferrovie. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri una volta sul posto ha subito individuato i due, entrambi italiani: uno in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcolici mentre l’altro, secondo quanto appreso, ha collaborato con i militari uscendo subito dalla sala d’attesa. Il 49enne, già gravato dalla misura di prevenzione di avviso orale, invece ha iniziato a inveire contro i carabinieri minacciandoli e colpendone uno con una violenta gomitata al costato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carabiniere aggredito a Pontremoli, arrestato un un uomo di 49 anni

