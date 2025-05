Capolavoro Sinner | rimonta Paul e vola in finale con Alcaraz agli Internazionali

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di tennis dopo una spettacolare rimonta contro l'americano Tommy Paul, vincendo 1-6, 6-0, 6-3 nonostante un dolore alla gamba. Domenica, il talentuoso italiano si prepara ad affrontare nuovamente Carlos Alcaraz in una super sfida attesa da tutti gli appassionati di tennis.

