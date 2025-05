Capgemini al voto per le Rsu | eletto per la Fiom Marco Tuzza

Le elezioni per le Rsu alla Capgemini si sono recentemente concluse nella sede di Palermo, dove 45 dipendenti con contratto metalmeccanico hanno esercitato il loro diritto di voto. Marco Tuzza, 27enne originario di Messina, è stato eletto rappresentante per la Fiom, segnando un importante passo per i lavoratori nell'ambito della consulenza informatica.

Elezioni delle Rsu alla Capgemini, azienda che si occupa di consulenza informatica. Le elezioni si sono svolte nella sede palermitana di via Principe di Belmonte: al voto i 45 dipendenti con contratto metalmeccanico. A conclusione dello spoglio, è stato eletto Marco Tuzza, 27 anni, messinese.

Capgemini al voto per le Rsu: eletto per la Fiom Marco Tuzza

Rinnovo delle Rsu. Al voto oltre settemila

Rinnovo delle Rsu. Al voto oltre settemila

