Capezzone | Nel caso di Garlasco c' è una cosa che non torna proprio

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Come è ovvio che sia a tenere banco è ancora il caso del delitto di Garlasco e il direttore editoriale di Libero fa una riflessione importante: "Se questa indagine è giusta allora quella di prima è del tutto sbagliata? Ce lo chiediamo perché è legittimo chiederselo in questo momento. In questa storia qualcosa non torna". Poi la politica internazionale con i negoziati di Istanbul che partono oggi ma a questo punto senza Trump e Zelensky. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone https:t.coBxRbFqpMDX — Daniele Capezzone (@Capezzone) May 16, 2025 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

