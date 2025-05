capaccio paestum arriva commissione di inchiesta

Tempo di lettura: 1 minuto Non prevede al momento nessuna conseguenza sulle elezioni in programma tra pochi giorni, la decisione della prefettura di Salerno, su delega del Ministro dell’Interno, di nominare la Commissione di indagine, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del T.U.E.L., presso il Comune di Capaccio Paestum, travolto dall’inchiesta che ha portato agli arresti l’ ex sindaco Franco Alfieri, ma che vede tra gli indagati anche altri esponenti dell’amministrazione comunale. La Commissione è composta dalla dott.ssa Savina Macchiarella Viceprefetto, dal Maggiore dei Carabinieri Vincenzo Izzo e dalla dott.ssa Franca Maietta, funzionario dell’Amministrazione dell’Interno attualmente collocata a riposo. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi. Al momento nessuna conseguenza, semplicemente la Commissione si insedia per verificare la sussistenza di elementi che devono essere appunto concreti, univoci e rilevanti, come dice la norma, cioè il 143, testo unico enti locali, su collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata, quindi, la Commissione farà accertamenti e valuterà. 🔗Leggi su Anteprima24.it

