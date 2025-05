Caos e tensione agli allenamenti della Sampdoria | i giocatori consegnano le maglie ai tifosi

Il primo allenamento della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C si è trasformato in una scena di caos e tensione. I tifosi, visibilmente delusi, hanno contestato la squadra ai cancelli del centro sportivo di Bogliasco, e i giocatori hanno risposto consegnando simbolicamente le maglie agli ultras, un gesto che segna un momento cruciale nella storia del club.

Il primo allenamento della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C tra caos e tensione. Forte contestazione dei tifosi all'esterno del centro sportivo di Bogliasco. Alcuni rappresentati della curva entrano in campo e si fanno consegnare le maglie d'allenamento come gesto simbolico.

Sampdoria, tensione a Bogliasco: ultras fanno togliere le maglie ai giocatori durante l'allenamento. Contestazione e cori con insulti e minacce

SERIE B - Rimane bollente il clima in casa blucerchiata a tre giorni dalla drammatica retrocessione in Serie C, il punto sportivo più basso per il club.

