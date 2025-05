Cantine Aperte 2025 un viaggio nel mondo del vino italiano

Cantine Aperte 2025 è un evento imperdibile per gli amanti del vino italiano. Sabato 24 e domenica 25, le cantine di tutto il Paese si aprono per accogliere visitatori di ogni genere, offrendo un programma ricco di attività uniche. Un'occasione di festa, cultura e divertimento, che celebra la passione per il vino e il turismo enogastronomico.

AGI - La grande festa del turismo del vino è alle porte. Sabato 24 e domenica 25 le cantine di tutto il Paese si preparano ad accogliere appassionati, famiglie e chiunque voglia fare una gita fuori porta, con un programma di attività inedito. Cantine Aperte ha scritto e continua a scrivere la storia dell'enoturismo in Italia, coinvolgendo ogni anno centinaia di appassionati e di produttori, il tutto sotto il segno dell'accoglienza e della corretta cultura del vino. Manifesto del settore enoturistico. "Cantine Aperte rappresenta un vero e proprio manifesto del settore enoturistico - sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente MTV - e quest'anno abbiamo deciso di puntare ancora più in alto con un calendario di iniziative all'insegna della creatività, capace di coniugare vino, natura, cultura e benessere. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Cantine Aperte 2025, un viaggio nel mondo del vino italiano

