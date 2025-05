Cantiere sulla via Cervese in zona casello nuove condotte per gas e acquedotto | come cambia la viabilità

Parte lunedì 19 maggio a Cesena, un cantiere in via Cervese, nei pressi del casello autostradale, dedicato alle nuove condotte per gas e acquedotto. Progettato da Heratech, il lavoro promette di ottimizzare le reti cittadine, apportando cambiamenti significativi alla viabilità. I dettagli sull’impatto e sulle tempistiche saranno comunicati per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Parte lunedì 19 maggio a Cesena in via Cervese, vicino all'intersezione con la via Calcinaro (zona casello dell'autostrada), e la via San Giorgio il cantiere, progettato e diretto da Heratech, società del Gruppo Hera, per i lavori di ottimizzazione delle reti gas e acqua cittadine.

Ecco la circonvallazione. Alternativa alla Cervese a Calabrina e Villa Calabra

Riporta msn.com: Gli abitanti della zona di Calabrina e Villa Calabra aspettano da 59 anni la realizzazione di una strada di scorrimento che alleggerisca il traffico della via Cervese. Ovviamente allora le ...

