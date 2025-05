Canottaggio gli equipaggi dell’Italia per gli Europei | tante novità a Plovdiv

Sono state diramate le iscrizioni agli Europei senior 2025 di canottaggio: l’Italia sarà al via della competizione continentale, in programma a Plovdiv, in Bulgaria, da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno, con 11 equipaggi (incluso 1 nel paracanottaggio) e 26 atleti (incluso 1 nel paracanottaggio, escluse dal conteggio le 12 riserve). Rivoluzionata la composizione degli equipaggi azzurri, che sulle 12 specialità olimpiche previste sarà al via in 10 di esse, ovvero in tutte con l’eccezione di singolo femminile e quattro di coppia femminile. Alle 10 imbarcazioni del canottaggio si aggiunge il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini nel paracanottaggio. Canottaggio, novità coastal rowing a Los Angeles 2028: com’è messa l’Italia? EQUIPAGGI ITALIA EUROPEI CANOTTAGGIO 2025. Due senza femminile (b) MERIANO Laura 17 Dec 1999 (s) CODATO Alice 26 Sep 2003 Due senza maschile (b) di COLANDREA Nunzio 13 Mar 1999 (s) CODATO Giovanni 28 Jun 1999 Doppio femminile (b) GOBBI Stefania 13 Apr 1995 (s) MONDELLI Elisa 30 Sep 1998 Doppio maschile (b) TORRE Niels 3 Sep 1999 (s) SOARES Gabriel 22 Jan 1997 Quattro senza femminile (b) GUERRA Clara 1 Oct 1998 (2) PELACCHI Giorgia 6 Apr 1998 (3) TERRAZZI Silvia 27 Jul 1995 (s) ENGLISH-HAWKE Kiri 4 Sep 1994 Quattro senza maschile (b) PALLOZZI Francesco 7 Jan 2003 (2) SCALZONE Alfonso 11 Jun 1996 (3) ABAGNALE Giovanni 11 Jan 1995 (s) GARDINO Alessandro 12 Dec 2002 Singolo maschile MUMOLO Davide 19 Jan 1994 Quattro di coppia maschile (b) SARTORI Matteo 21 Jan 2002 (2) RAMBALDI Luca 9 Dec 1994 (3) PANIZZA Andrea 14 Jul 1998 (s) GENTILI Giacomo 3 Jul 1997 Otto femminile (b) GUERRA Clara 1 Oct 1998 (2) PELACCHI Giorgia 6 Apr 1998 (3) GOBBI Stefania 13 Apr 1995 (4) MONDELLI Elisa 30 Sep 1998 (5) TERRAZZI Silvia 27 Jul 1995 (6) ENGLISH-HAWKE Kiri 4 Sep 1994 (7) MERIANO Laura 17 Dec 1999 (s) CODATO Alice 26 Sep 2003 (c) CAPPONI Emanuele (M) 7 Jan 2001 Otto maschile (b) COMINI Davide 22 May 2000 (2) MONFRECOLA Salvatore 18 Apr 1997 (3) PALLOZZI Francesco 7 Jan 2003 (4) SCALZONE Alfonso 11 Jun 1996 (5) ABAGNALE Giovanni 11 Jan 1995 (6) GARDINO Alessandro 12 Dec 2002 (7) di COLANDREA Nunzio 13 Mar 1999 (s) CODATO Giovanni 28 Jun 1999 (c) FAELLA Alessandra (F) 18 Dec 2000 Singolo PR1 maschile PERINI Giacomo 16 May 1996 Riserve BONAMONETA Alessandro 31 Jan 2001 BUTTIGNON Stefania 7 Jul 1997 CHIUMENTO Luca 19 Nov 1997 DELLA VALLE Matteo 15 Jan 1998 FRIGERIO Jacopo 1 Sep 1998 GAETANI LISEO Emanuele 22 Nov 1996 GNATTA Alice 1 Sep 2003 PIETRA CAPRINA Leonardo 25 Sep 1997 PRATI Marco 1 Apr 2004 SELVA Marco 4 Sep 2005 TEDOLDI Leonardo 16 Jun 2002 VERITA’ Davide 31 Oct 2000 🔗Leggi su Oasport.it

Canottaggio, gli equipaggi dell'Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv