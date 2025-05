Cannibalizzazione di auto di lusso pilota di supercar arrestato a Cittadella | così depredava i mezzi

Un'operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un lituano a Cittadella, accusato di cannibalizzazione e ricettazione di parti di auto di lusso. Il pilota di supercar depredava mezzi pregiati, alimentando un traffico illecito che minaccia il settore automobilistico di alta gamma. Le indagini continuano per scoprire l'entità della rete criminale.

Un lituano arrestato a Cittadella per ricettazione di parti di auto di lusso. Operazione della Polizia di Stato. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cannibalizzazione di auto di lusso, pilota di supercar arrestato a Cittadella: così depredava i mezzi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cannibalizzazione di auto di lusso, pilota di supercar arrestato a Cittadella: così depredava i mezzi

Riporta virgilio.it: noto pilota di “supercar”, e recuperato refurtiva per un valore stimato di oltre 200.000 Euro. La refurtiva, composta da componenti di auto di lusso come Audi, BMW e Mercedes, era stata sottratta ...

Arrestato cannibalizzatore auto di lusso, recuperata refurtiva per oltre 200.000 € tra Padova e Venezia

Riporta ilmetropolitano.it: furti di componenti di autovetture di valore, Audi, BMW e Mercedes, che durante la notte venivano depredate di paraurti, componenti elettronici e volanti, mentre erano in sosta nelle province di Padov ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner si concede il primo lusso: ecco l'auto personalizzata da 250mila euro

Jannik Sinner è arrivato a Bologna in auto per sostenere i compagni azzurri durante la Coppa Davis. Un'automobile che non è passata inosservata.