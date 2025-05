cannes bandisce l attore accuse di violenze sessuali

Con una decisione senza precedenti, Cannes ha proibito il tappeto rosso a un attore accusato di violenze sessuali. L’attore è Théo Navarro-Mussy, fra i protagonisti del film ieri in concorso Dossier 137 di Dominik Moll. Lo ha deciso il delegato generale, cioè il direttore artistico del festival, Thierry Frémaux. Le accuse contro Navarro-Mussy gli erano state segnalate dall’ADA, Association des Acteur.ices, associazione contro le violenze sessiste e sessuali nata nel 2022. Tre ex compagne dell’attore, tutte attrici, lo avevano denunciato per "violenze fisiche e morali" che avrebbero avuto luogo nel 2018, 2019 e 2020. Il mese scorso, la denuncia è stata archiviata per "accuse insufficientemente caratterizzate"; ma le tre donne avrebbero manifestato l’intenzione di ricorrere contro la sentenza, costituendosi parte civile. 🔗Leggi su Quotidiano.net

