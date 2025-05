Cannes 2025 | Tarantino fornisce utili consigli ai nuovi registi sulla croisette

Durante il Festival di Cannes 2025, il regista Quentin Tarantino ha fatto un ingresso da vero showman, sorprendendo la folla con un gesto teatrale e simbolico: “ È un onore per me dichiarare aperto il 78° festival! ” ha esclamato, lasciando cadere il microfono a terra. Ma è stato il giorno successivo, nella storica Sala Bunuel, che il regista ha lasciato il suo segno più profondo. A introdurlo sul palco è stato Thierry Frémaux, direttore del Festival, davanti a una sala gremita per una doppia proiezione di due western classici di George Sherman quali Figlio del delitto (1949) e Pelle di bronzo (1950). Tarantino ha espresso la sua gratitudine per l’iniziativa: “ Questo fa molto bene al cuore ” ha dichiarato, commosso per il pubblico in piedi e l’omaggio a un regista da lui profondamente ammirato. 🔗Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it