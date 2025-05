Cannes 2025 | le pagelle del red carpet di Eddington

Cannes 2025 ha riservato grande attenzione al film "Eddington", presentato fuori concorso. La pellicola, che narra la vicenda di un brillante scienziato alle prese con un dilemma morale, ha catturato l'interesse di critici e spettatori. Scopriamo le pagelle del red carpet, analizzando gli outfit e i momenti salienti della serata.

Il film Eddington è uno degli eventi più attesi del Festival di Cannes 2025, presentato fuori concorso ma con grande attenzione da parte di critica e pubblico. La pellicola racconta la storia di un uomo, Eddington, un brillante scienziato alle prese con un dilemma morale che potrebbe cambiare per sempre il destino dell'umanità . Tra colpi di scena e riflessioni profonde, il film esplora temi come l'etica della scienza, il sacrificio personale e la lotta per la verità . Il cast è di altissimo livello: protagonista è l'attore premio Oscar Michael Fassbender, che interpreta Eddington con intensità e delicatezza. Al suo fianco, la talentuosa Florence Pugh nei panni di una giornalista determinata a scoprire la verità , e il veterano Christoph Waltz, che interpreta un enigmatico antagonista. La regia è affidata a Claire Denis, nota per la sua capacità di narrare storie intense e visivamente potenti.

