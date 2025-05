Cannes 2025 | attore accusato di molestie sessuali bandito dal red carpet

Thierry Fremaux ha escluso dalla passerella l'interprete di uno dei film in concorso perché al centro di un procedimento per reati sessuali. A poche ore di distanza dall'annuncio della condanna a Gerard Depardieu per reati sessuali, da Cannes arriva la notizia della scelta del delegato generale Thierry Fremaux di bandire dal red carpet un attore accusato di violenza sessuale nei confronti di tre donne. L'attore in questione è il francese Théo Navarro-Mussy, tra gli interpreti del dramma di Dominik Moll Dossier 137, presentato in concorso, che vede Léa Drucker nei panni di una agente di polizia assegnata al caso di un giovane che ha denunciato violenza da parte delle forze dell'ordine. Secondo la rivista francese di cinema e televisione Télérama, che ha . 🔗Leggi su Movieplayer.it

