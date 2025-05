Candle Castle | week-end tra musica di candele e calici di vino al Castello Doria

Il Castello Doria di Angri si trasformerà in un luogo magico il 17 e 18 maggio 2025, ospitando “Candle Castle”. Un weekend dedicato alla musica classica, dove luminose candele e calici di vino creeranno un'atmosfera incantevole, immersa nell'arte e nella storia. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile, avvolti da melodie armoniose nel suggestivo maniero.

Il Castello Doria di Angri si prepara a vivere due serate straordinarie tra arte, musica e atmosfera: sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, la rassegna "Candle Castle" offrirà al pubblico un'esperienza unica, con concerti di musica classica al lume di candela, nella splendida cornice del maniero.

