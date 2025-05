Cancro seno localizzato la campagna ‘Pronte a prevenire’ su rischio recidive

Oggi a Milano è stata lanciata la campagna “Pronte a prevenire”, incentrata sulla sensibilizzazione delle donne che hanno affrontato un tumore al seno localizzato. L’iniziativa mira a incrementare la consapevolezza riguardo all'importanza della prevenzione e alla gestione del rischio di recidive, supportando così il percorso di guarigione delle pazienti.

(Adnkronos) – È stata presentata oggi a Milano ‘Pronte a prevenire’ una campagna di sensibilizzazione dedicata alle donne che hanno affrontato un tumore al seno localizzato, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione legata al rischio di recidiva. Promossa da Novartis, l’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con tutte le principali associazioni di . L'articolo Cancro seno localizzato, la campagna ‘Pronte a prevenire’ su rischio recidive proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Cancro seno localizzato, la campagna ‘Pronte a prevenire’ su rischio recidive

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cancro seno localizzato, la campagna 'Pronte a prevenire' su rischio recidive

Secondo msn.com: Sull’importanza della prevenzione terziaria coinvolto sito e community online di 'è tempo di vita' ...

Presentata a milano la campagna pronte a prevenire per aumentare la sensibilità sulla recidiva del tumore al seno

Lo riporta gaeta.it: La città di Milano ha ospitato la presentazione di una nuova campagna dedicata a donne che hanno affrontato il tumore del seno localizzato. Concepisce la prevenzione come strumento fondamentale per ...

Tumore del seno localizzato, cure e prevenzione del rischio di recidiva: cosa cambia nel 2025

Secondo gaeta.it: Il tumore del seno localizzato in Italia colpisce 55-58 mila donne all’anno; la diagnosi precoce tramite screening e l’uso di test genomici migliorano la prevenzione delle recidive e personalizzano le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alla Cri di Albiano Magra domani il test gratuito mondiale di epigenetica S-Drive e le visite al seno

Grande colpo messo a segno da Rita Peroni esponente del Comitato locale della Croce Rossa di Albiano Magra Lunigiana.