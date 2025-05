Cancro al seno D’Antona Europa Donna | Il 40% poco informata su recidiva

Dopo una diagnosi di cancro al seno, il 40% delle donne non riceve informazioni adeguate sulla recidiva. Una ricerca di Europa Donna mette in luce come 9 donne su 10 si rivolgano a internet per informazioni, rischiando di imbattersi in dati distorti che possono compromettere l'aderenza alle terapie e il percorso di cura.

(Adnkronos) – Dopo una diagnosi di cancro al seno, "4 donne su 10 non ricevono abbastanza informazioni" sulla probabilità di recidiva, "9 su 10 si rivolgono a internet per ricercarle, esponendosi al rischio di raccogliere informazioni distorte che portano ad un allontanamento dell'aderenza alle cure. Il nostro appello va al medico affinché abbia una relazione

