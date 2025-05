In Canada due persone sono morte in un incendio vicino al Lac du Bonnet, nella provincia occidentale di Manitoba. I funzionari hanno detto che i corpi di un uomo e di una donna adulti sono stati trovati vicino a Wendigo Road. Diverse comunità sono state evacuate quando è scoppiato l'incendio. I vigili del fuoco hanno utilizzato aerei cisterna per cercare di contenere il rogo. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Canada, incendio nella provincia di Manitoba: diverse comunità evacuate