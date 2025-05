Can Yaman e Diletta Leotta nello stesso ristorante | cosa è successo

Diletta Leotta si trovava alla cena di compleanno di Elodie, ignara della sorprendente presenza di Can Yaman nello stesso ristorante. I due, protagonisti di un incontro inaspettato, hanno catturato l'attenzione di tutti. Scopriamo cosa è accaduto in questa serata che ha lasciato senza parole i fan e gli ospiti!

Diletta Leotta alla cena di compleanno di Elodie, ma ignara che nello stesso ristorante ci fosse anche Can Yaman. Ecco cosa è successo. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Can Yaman e Diletta Leotta nello stesso ristorante: cosa è successo

Secondo ilfattoquotidiano.it: Il 3 maggio Elodie ha compiuto 35 anni e ha scelto di celebrare l’occasione con una serata tra amici stretti. Location selezionata: una discoteca in zona Lambrate. Assente il fidanzato Andrea Iannone, ...

Diletta Leotta rivede Can Yaman: tensione al compleanno di Elodie

CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA INNAMORATI PAZZI!

Diletta Leotta e l'attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma.