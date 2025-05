Campionati di Matematica 2025 | ex aequo al vertice medaglie d’oro europee e record di premiati nelle finali di Cesenatico

Il 11 maggio 2025, Cesenatico ha ospitato le finali nazionali dei Campionati di Matematica, una manifestazione di grande prestigio che celebra le eccellenze studentesche. Quest'edizione si è contraddistinta per un ex aequo al vertice, medaglie d'oro europee e un numero record di premiati, sottolineando il talento e la passione dei giovani matematici.

L’11 maggio 2025 si sono concluse a Cesenatico le finali nazionali dei Campionati di Matematica, appuntamento di rilievo per la valorizzazione delle eccellenze studentesche. L'articolo Campionati di Matematica 2025: ex aequo al vertice, medaglie d’oro europee e record di premiati nelle finali di Cesenatico . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giochi matematici 2025: verso la finale nazionale. I campioni in gara, tutti i nomi

Da arezzonotizie.it: Fervono i preparativi in vista della finale nazionale che si svolgerà il 10 maggio all'università Bocconi di Milano. Ecco gli aretini in lizza ...

Campionati di matematica, le finali nazionali a Cesenatico

Scrive livingcesenatico.it: Al via domani, giovedì 8 maggio a Cesenatico, le finali nazionali dei “Campionati di Matematica” (noti storicamente come Olimpiadi della Matematica) ...

Campionati junior di giochi matematici, un allievo reggino alla finalissima per i talenti più piccini

Si legge su reggiotoday.it: Questo il tragitto che percorrerà il giovanissimo Mattia Rossi, (classe IV A, scuola primaria, plesso di San Cristoforo), che ha brillato nelle semifinali dei Campionati junior di giochi matematici ..

Potrebbe interessarti su Zazoom

ANNUNCIATE DATE E SEDE DEI CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2022

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato che i Campionati Mondiali Pokémon 2022 avranno luogo dal 18 al 21 agosto 2022, presso l’ ExCeL London.