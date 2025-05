Campi Flegrei soluzioni immediate per la messa in sicurezza di tutto il territorio

L'emergenza bradisismica nei Campi Flegrei richiede soluzioni immediate per garantire la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti. Con oltre 2.000 sfollati tra Pozzuoli e Napoli e centinaia di edifici danneggiati, la situazione è critica. È fondamentale affrontare le problematiche accumulate e prevenire il ripetersi di crisi simili, come quelle degli anni '70.

L'acuirsi della crisi bradisismica in corso da più di un anno ha accumulato problematiche profonde per tutti gli abitanti dei Campi Flegrei. Sono più di 2.000 gli sfollati complessivi sui comuni di Pozzuoli e di Napoli, e centinaia gli edifici danneggiati e sgomberati. Dopo le crisi degli anni '70 e '80 si sono accumulati nuovi

