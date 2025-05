Campi Flegrei Musumeci Per il momento si procede senza stato di emergenza

L'attività nei Campi Flegrei continua senza l'adozione di uno stato di emergenza. Secondo quanto comunicato dal governo, le operazioni possono avvalersi degli attuali strumenti normativi, in seguito all'analisi positiva dei tecnici della Protezione Civile, evidenziando una gestione controllata della situazione.

ROMA (ITALPRESS) – L’attività prevista dal governo nei Campi Flegrei può proseguire con gli strumenti normativi speciali vigenti, senza che si ricorra, almeno per ora, al regime straordinario di emergenza. È questo l’esito della istruttoria dei tecnici del dipartimento nazionale della Protezione civile, condotta su richiesta del ministro Nello Musumeci. “Ribadisco la massima attenzione e l’impegno del governo verso la popolazione di quell’area. E mi auguro – sottolinea il ministro Musumeci – che le lentezze più volte lamentate dalle istituzioni del territorio possano essere superate nel più breve tempo possibile. È questo un compito di coordinamento e di vigilanza che il dipartimento nazionale saprà svolgere con tutto l’impegno possibile”. – foto IPA Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Campi Flegrei, Musumeci “Per il momento si procede senza stato di emergenza”

