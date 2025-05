Campi Flegrei la richiesta | Serve un nuovo modello pubblico di gestione del rischio

La presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, sottolinea l'urgenza di un nuovo modello pubblico per la gestione del rischio nei Campi Flegrei. "Risorse adeguate, programmazione trasparente e un piano operativo chiaro, condiviso e tempestivo sono le aspettative dei cittadini di quest'area", evidenziando così la gravità della situazione e la necessità di interventi mirati.

“Risorse adeguate, programmazione trasparente e un piano operativo chiaro, condiviso e tempestivo: sono queste le risposte che i cittadini dell’area flegrea si aspettano". A chiederlo per i Campi Flegrei è la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato. "È evidente che la crisi. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi Flegrei, la richiesta: "Serve un nuovo modello pubblico di gestione del rischio"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Campi Flegrei, la richiesta: "Serve un nuovo modello pubblico di gestione del rischio"

Scrive napolitoday.it: La presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato: "Serve un tavolo istituzionale dove le istanze dei territori non siano solo ascoltate, ma diventino parte integrante delle decisioni" ...

Campi Flegrei, Lollobrigida "Se cose non vanno bene serve soluzione”

Segnala msn.com: NAPOLI (ITALPRESS) - “Stato di emergenza ai Campi Flegrei? Se la situazione non va bene bisogna trovare una soluzione. La si cerca insieme, però dire che le cose possono restare come sono credo sia in ...

Stato di emergenza nazionale per i campi flegrei, la richiesta del ministro musumeci alla regione campania

Lo riporta gaeta.it: L’attività sismica nei Campi Flegrei spinge il ministro Nello Musumeci a proporre lo stato di emergenza nazionale, coinvolgendo la Regione Campania per accelerare interventi e gestire i rischi vulcani ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.