Campi Flegrei Caso M5S | Caos inaccettabile Musumeci chiarisca o si faccia da parte

Dichiarazioni contraddittorie, retromarce inspiegabili e misteriose lettere: la gestione del Ministro della Protezione Civile sui Campi Flegrei getta ombre e alimenta la preoccupazione dei cittadini.. Roma, 16 mag. – “La domanda è semplice: ci sono o non ci sono le condizioni ed i fondi aggiuntivi per dichiarare lo stato di emergenza? Sì o no? Perché, sinceramente, così non si può andare avanti. Il nuovo caos generato in queste ore dalle dichiarazioni del Ministro Musumeci è esattamente ciò di cui i Campi Flegrei non hanno bisogno. Dopo aver annunciato lo stato di emergenza, il giorno dopo fa incredibilmente marcia indietro, affermando che le valutazioni sono ancora in corso. Poi tira fuori l’esistenza di presunte lettere arrivate dal territorio in cui si chiederebbe di non dichiarare lo stato d’emergenza. 🔗Leggi su Puntomagazine.it