Campagna anti-zanzare | al via i trattamenti larvicidi

Al via la campagna antizanzare a Sansepolcro! Sono iniziati gli interventi larvicidi sul territorio, mirati a contrastare la proliferazione delle zanzare. Quest’anno, circa 1000 caditoie stradali saranno trattate per contenere lo sviluppo larvale, contribuendo a limitare la diffusione di questi insetti fastidiosi durante la stagione estiva.

A Sansepolcro sono cominciati gli interventi larvicidi nel territorio, nell'ambito della campagna estiva di contrasto alla proliferazione delle zanzare. L'attività, come ogni anno, interessa circa 1000 caditoie stradali, con l'obiettivo di contenere lo sviluppo larvale e limitare la diffusione.

