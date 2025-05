Camion incastrato su un tornante strada per Vetta chiusa per una notte

Un camion è rimasto incastrato su un tornante della strada per Vetta, a San Pellegrino Terme, la sera di giovedì 15 maggio. L'incidente, avvenuto in via Ripa, ha bloccato la viabilità, creando disagi per i conducenti. Il tir, impossibilitato a proseguire, ha richiesto un intervento per liberare la carreggiata.

San Pellegrino Terme. Un camion è rimasto incastrato nella serata di giovedì 15 maggio sulla strada per la località Vetta. L’incidente, in territorio di San Pellegrino, in via Ripa: il tir si è bloccato mentre affrontava un tornante e ha interrotto la viabilità lungo la strada. Il mezzo pesante è riuscito ad invertire la marcia già in serata, ma nella discesa verso valle si è fermato nuovamente ad una curva, probabilmente per una foratura. Nella mattina di venerdì ( 16 maggio ) ancora in azione tecnici e vigili del fuoco di Zogno: sganciata la motrice, il rimorchio è in fase di rimozione. La strada è stata riaperta, con la cabina in sicurezza al lato della strada: transito consentito a senso alternato. Il senso alternato e la cabina al lato della carreggiata Si attende ora l’arrivo del Renaul Truck per rimuovere la cabina. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Camion incastrato su un tornante, strada per Vetta chiusa per una notte

