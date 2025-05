Cambiare nome a Via Nazionale? La proposta finisce nelle polemiche

Il dibattito sul cambio di nome di Via Nazionale infiamma la politica romana. La mozione, presentata dai consiglieri di Roma Futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, propone di intitolare la strada a "Via della Costituzione del 1948". La proposta ha scatenato polemiche e discussioni, evidenziando tensioni all'interno della maggioranza.

AGI - Al comune di Roma è depositata una mozione per cambiare il nome di Via Nazionale in via della Costituzione del 1948. A depositare l'atto sono stati i consiglieri di Roma Futura (appartenenti alla maggioranza) Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini. Una proposta che da ieri tiene banco nella politica capitolina e non solo. "A Roma non c'è attualmente una piazza o una via della Costituzione italiana, mentre abbondano vie dedicate a re, papi e battaglie e mai si è pensato a un'iniziativa toponomastica in questo senso" si legge nell'atto che individua proprio quell'arteria che collega la stazione Termini a Piazza Venezia, come la più adatta perché vicina al Quirinale e alla Corte Costituzionale. Le opposizioni non hanno mancato di cogliere la palla al balzo per fomentare la polemica contro l'amministrazione Gualtieri. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Cambiare nome a Via Nazionale? La proposta finisce nelle polemiche

