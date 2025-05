Calvagese | capolavoro ritrovato del Moretto esposto al MarteS

"Calvagese" è un capolavoro ritrovato del Moretto, ora esposto al Mart. Gli storici dell’arte Alessandro Martoni e Valerio Guazzoni guideranno il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta di questo straordinario dipinto, esplorando il suo contesto storico e artistico durante la Controriforma in Lombardia. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati d'arte.

Alessandro Martoni, storico dell'arte e conservatore del Museo Civico di Palazzo Chiericati e delle raccolte storico-artistiche dei Musei Civici di Vicenza e Valerio Guazzoni, storico dell'arte ed esperto della pittura della Controriforma in Lombardia, condurranno il pubblico alla scoperta del.

Il MarteS presenta il capolavoro riscoperto del Moretto

Riporta artslife.com: In occasione del centenario della nascita di Luciano Sorlini, imprenditore e collezionista d’arte, il MarteS Museo d’Arte Sorlini di Calvagese ... la Croce, capolavoro del pittore rinascimentale ...

Al “MarteS” di Calvagese esposto il restaurato “Redentore fanciullo” del Moretto

Scrive quibrescia.it: Calvagese della Riviera ... Legge e la Croce” (1545-1550 ca), dipinto di Alessandro Bonvicino detto il Moretto (Brescia 1498-circa 1554) che dal 16 aprile all’8 giugno 2025 sarà esposto ...

