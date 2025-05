Calendario Serie A 2025-26 | ufficializzati giorno e orario presentazione

Il calendario della Serie A 2025-26 sarà ufficializzato durante il Festival della Serie A a Parma. Non perdere l’occasione di scoprirne tutti i dettagli: giorno e orario da segnare. Ecco il comunicato ufficiale per il grande evento che coinvolgerà la Lega Serie A, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis.

Il calendario della Serie A 2025-26 verrà ufficializzato durante il Festival della Serie A, che si terrà a Parma. Ecco il giorno e l’orario da segnare sull’agenda. Il comunicato qui sotto. FESTIVAL – “La Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis presenta la seconda edizione del “Festival della Serie A” – in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nella città emiliana – per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano. L’iniziativa illustrata questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Parma alla presenza del Sindaco della città Michele Guerra. Nonché del Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, dell’Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calendario Serie A 2025-26: ufficializzati giorno e orario presentazione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calendario serie A: partite campionato 2025. Classifica

Riporta donnesulweb.it: Calendario serie A, tutte le partite giornata per giornata. Ecco il programma completo: date e orari del prossimo turno di campionato e la classifica aggiornata. Il campionato di calcio di serie A ...

Prossimo turno Serie A 2024/2025: calendario, orari e dove vedere in TV

Secondo fantacalcio.it: Serie A 24/25, i criteri per il calendario I criteri principali per la compilazione del calendario Serie.A Enilive 2024-2025 sono principalmente due: non possono essere calendarizzati derby nella ...

Serie A, calendario 2025/2026: ecco la data dell’annuncio

msn.com scrive: SERIE A DATA CALENDARIO – Mentre il campionato 2024/2025 è ormai vicino alla sua conclusione, si comincia a programmare la prossima annata. Come annunciato da Ezio Simonelli, presidente della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calendario Serie A - sorteggio e prime date: terza giornata con triplo big match

La Serie A svela il suo calendario per la stagione 2024/2025, con i primi big match alla terza giornata, nel fine settimana del 1° settembre.