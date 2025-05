Tutto è pronto per l’inizio dei playoff della Serie A di basket 2025! Le prime otto classificate al termine della regular season si sfidano nei quarti di finale a partite da questo weekend, con la formula della serie al meglio delle cinque partite dove la squadra meglio classificata dopo le trenta giornate gioca in casa gara-1 e gara-2 – spostandosi poi in trasferta per gara-3 e l’eventuale gara-4 – ritornando tra le mura amiche per gara-5. Prima testa di serie la Virtus Bologna, che si è guadagnata il primo posto dopo aver battuto Trapani proprio nell’ultimo turno disputato. Le V-nere incroceranno nei quarti di finale l’ Umana Reyer Venezia (ottava), con la vincitrice di questo confronto che andrà a sfidare chi prevarrà tra la Dolomiti Energia Trentino (quarta) e l ‘Olimpia Milano (quinta) campione in carica – per quest’anno quindi non avremo una finale scudetto tra Virtus ed Olimpia come capitato nelle scorse stagione, con le due corazzate che si potranno sfidare solo in semifinale. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario playoff Serie A basket 2025: gli accoppiamenti e il tabellone dai quarti alla finale