Proseguiranno oggi, venerdì 16 maggio, gli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede delle gare di Parigi 2024: nella seconda giornata spazio alle qualificazioni delle prove individuali. Manche secca con 30 posti in palio per le semifinali di domani: nel K1 maschile saranno 4 gli azzurri al via poiché Giovanni De Gennaro partecipa in quanto oro europeo del 2024. L’Italia schiera 13 azzurri: al via nel K1 femminile Stefanie Horn, Chiara Sabattini e Lucia Pistoni, nel K1 maschile Giovanni De Gennaro (campione in carica), Xabier Ferrazzi, Marcello Beda e Michele Giuseppe Pistoni, nel C1 femminile Elena Borghi, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi, e nel C1 maschile Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Martino Barzon. Per le gare della seconda giornata degli Europei senior 2025 di canoa slalom la diretta tv non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata in maniera integrale dal canale YouTube Canoe Europe, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei canoa slalom 2025 oggi: orari 16 maggio, programma, tv, streaming