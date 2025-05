Calendario bollente | anticipi spareggi e polemiche… tutto in 10 giorni

Il calendario del calcio italiano si infiamma: in soli dieci giorni, tra anticipi e spareggi, si alzano polemiche e tensioni. Lunedì si attende il verdetto sul futuro dello scudetto, con l’ipotesi di un anticipo che divide Napoli e Inter. Montano le aspettative e le discussioni tra le tifoserie, pronte a vivere momenti decisivi.

Scudetto, lunedì il verdetto sul calendario: l'ipotesi anticipo divide Napoli e Inter Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì il consiglio .

Calendario bollente: anticipi, spareggi e polemiche… tutto in 10 giorni

Scudetto, lunedì il verdetto sul calendario: l'ipotesi anticipo divide Napoli e Inter Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, ...

Anticipi e posticipi Serie A, il calendario: Bologna-Napoli in posticipo lunedì 7 aprile

Bologna-Napoli, in calendario per la 31esima giornata della serie A, verrà posticipita a lunedì. Il Bologna, infatti, è impegnato nella semifinale di coppa Italia con l'Empoli. Decise anche le ...

Anticipi e posticipi, il calendario: Inter-Roma sabato 26 aprile

Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi del campionato fino alla 35ª giornata di Campionato. Si delinea così il calendario dei nerazzurri fino alla semifinale di ritorno di ...

