Caldirola, difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha raccontato un aneddoto sul primo allenamento con la prima squadra: le sue parole. Intervistato da OCW Sport, Luca Caldirola, difensore cresciuto nelle giovanili dell’ Inter e attualmente al Monza ha recentemente condiviso un aneddoto emozionante riguardante il suo primo allenamento con la prima squadra nerazzurra. LE PAROLE DI LUCA CALDIROLA A OCW SPORT- « Un giorno mi chiamano per allenarmi in prima squadra con Mourinho: all’epoca Appiano era organizzata con gli spogliatoi della prima squadra sopra e sotto quelli della Primavera. Io arrivo, vado in spogliatoio e aspetto che mi chiamino per andare in campo: l’allenamento era alle 10.30 ma alle 10.40 non era ancora arrivato a nessuno. Ma loro mi aspettavano in campo. Arriva il team manager e mi dice: “Ma dove c. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caldirola svela: «Vi racconto il ritardo al primo allenamento con l’Inter. Ecco cosa mi disse il team manager…»