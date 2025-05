Calciomercato Roma dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi | Abraham e Celik Le cifre

Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik. Secondo il portale turco Sozcu, il club turco sarebbe pronto a fare un'offerta concreta per garantirsi i loro talenti. Scopriamo i dettagli e le cifre di queste potenziali trattative.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre Dalla Turchia arrivano notizie che coinvolgono il calciomercato Roma della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale Sozcu, infatti, il Besiktas è pronto a muoversi concretamente per rinforzare il proprio organico e valuta due giallorossi: Zeki Celik . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre

