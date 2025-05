Calciomercato Parma cresce l’interesse per Bonny | non solo Napoli e Inter la situazione

Il calciomercato estivo si avvicina e l'interesse per Yoan-Ange Bonny, attaccante francese del Parma, cresce. Non solo Napoli e Inter, ma diversi club stanno monitorando la situazione del giovane talento. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le prospettive future di Bonny e le possibili offerte che potrebbero arrivare.

Le ultime sul futuro di Yoan-Ange Bonny, attaccante francese del Parma, in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Yoan-Ange Bonny con il Parma in vista del calciomercato estivo. FUTURO BONNY – «Sul piano del mercato, il francese è molto richiesto. A soli 21 anni, ha ampi . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, cresce l’interesse per Bonny: non solo Napoli e Inter, la situazione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Parma, Bony sul taccuino di tante squadre, in Italia e non solo

calcionews24.com scrive: Calciomercato ... la sua ottima stagione al Parma. L’attaccante francese classe 2003 ha raggiunto quota 9 tra gol e assist in questa stagione, attirando così l’interesse di vari club pronti ...

Calciomercato Parma, due gioielli fortemente nel mirino di una big italiana. I tifosi sono preoccupati per giugno!

Scrive calcionews24.com: Il calciomercato Parma vedrà ... sul il capitano del Parma, Enrico Del Prato e nei confronti dell’attaccante Man, ci sarebbe l’interesse del Torino. Staremo a vedere come si evolverà la ...

Parma, Cherubini: "Interesse per i nostri talenti? Prima la salvezza, poi pensiamo a programmare il futuro"

calciomercato.com scrive: L`amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato a Dazn nel prepartita della fondamentale sfida salvezza che vedrà i gialloblu affrontare il Como..

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.