Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose. In attesa del match contro il Parma, gli azzurri devono recuperare dopo il deludente pareggio con il Genoa. Gli sviluppi sul mercato potrebbero rivelarsi decisivi per il finale di stagione di queste tre grandi squadre.

Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato. Il primo step, dunque, ci sarà domenica sera allo Stadio Tardini contro il Parma. La squadra di Chivu sarà un duro ostacolo da superare per il Napoli, visto che gli emiliani ancora si devono salvare. Nel frattempo, però, il team partenopeo è al centro di un triello di calciomercato con la Juventus e con il Milan. Calciomercato, anche Juve e Milan seguono un obiettivo del Napoli: le ultime. Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo spagnolo ‘AS’, infatti, è confermato l’interesse del Napoli per Miguel Gutierrez del Girona. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

