Nel calciomercato Milan, il futuro di Theo Hernandez sembra prendere forma. Secondo Tuttomercatoweb, il club rossonero ha stabilito il prezzo per il terzino francese, che potrebbe partire per una cifra appetibile. I tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa trattativa cruciale per la squadra.

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno il prezzo per Theo Hernandez? Secondo Tuttomercatoweb il Diavolo è pronto a cederlo per questa cifra 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez: stabilito il prezzo. Può partire per …

Theo Hernandez Milan, rinnovo in bilico dopo la sconfitta con il Bologna! E ora il Real Madrid…

Come scrive milannews24.com: Theo Hernandez Milan, rinnovo in bilico dopo la sconfitta con il Bologna! E ora il Real Madrid… Segui le ultimissime Moncada, nel prepartita della finale di Coppa Italia, ha fatto il punto sui rinnovi ...

Milan, Hernandez chiama il Real Madrid: dalla Spagna sono sicuri

Si legge su sportpaper.it: In Spagna sono sicuri: "Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid". Il punto della situazione sul giocatore francese ...

Calciomercato Milan, annuncio clamoroso dalla Spagna: Theo Hernandez starebbe spingendo per andare al Real Madrid

Da milannews24.com: Calciomercato Milan, annuncio clamoroso dalla Spagna: Theo Hernandez starebbe spingendo per andare al Real Madrid. Le ultimissime Moncada, nel prepartita della finale di Coppa Italia, ha fatto il punt ...

Calciomercato Milan - Zirkzee sempre più vicino

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk.