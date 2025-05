Calciomercato Milan pronti sacrifici? Chi parte chi è in bilico Reijnders …

Il calciomercato del Milan si preannuncia scoppiettante, con la dirigenza pronta a effettuare sacrifici per rinnovare la rosa. Tra cessioni importanti e giocatori in bilico, l'attenzione è puntata su Reijnders e altri nomi. Scopriamo le ultime novità e le strategie rossonere in vista della nuova stagione.

Calciomercato Milan, Reijnders e non solo: i rossoneri potrebbero essere pronti a cessioni importanti per cambiare la rosa. Le ultime 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, pronti sacrifici? Chi parte, chi è in bilico. Reijnders …

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato, permanenza al Milan complicata: sono pronti a partire

Da milannews24.com: Calciomercato, il Milan sta valutando il futuro dei suoi giocatori. Per i due terzini l’addio sembra ormai quasi scontato Il Milan, in attesa di scegliere direttore sportivo e allenatore, sta già ...

Calciomercato Milan, terremoto Cardinale: “Ha deciso! Al 99% manda via…”

Riporta msn.com: In vista del calciomercato estivo si prospetta una nuova rivoluzione in casa Milan: attenzione a chi rischia il taglio dal progetto rossonero ...

Milan, Gimenez: "Pronti per la Coppa Italia. Titolare? Accetto le decisioni dell'allenatore"

Segnala calciomercato.com: Santiago Gimenez ha cambiato il volto del Milan nella partita con il Bologna. Il suo ingresso ha dato la giusta scossa ai rossoneri che, proprio grazie alla sua.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Milan - Zirkzee sempre più vicino

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk.