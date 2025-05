Calciomercato Milan il Besiktas piomba su Abraham | pronta l’offerta

Il calciomercato del Milan si infiamma con il Besiktas pronto a piombare su Tammy Abraham. L'attaccante, attualmente in forza ai rossoneri, potrebbe presto ricevere un'offerta dall'importante club turco, che cerca di rinforzare il proprio reparto offensivo. Seguiranno aggiornamenti su questa intrigante trattativa.

Il Besiktas sarebbe fortemente interessata a Tammy Abraham, attaccante del Milan: dalla Turchia parlano di una possibile offerta in vista

