Calciomercato Juventus sgarbo all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro Tutti i dettagli di questo possibile duello!

Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro. Secondo quanto riportato da Footmercato, la Juventus ha messo gli occhi su un giocatore già nel mirino dell'Inter, creando così tensione tra le due storiche rivali. Scopriamo i dettagli di questa intrigante situazione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri intralciano i piani dell’Inter: si inseriscono per questo giocatore: i dettagli. Il calciomercato Juventus torna a fare la voce grossa e a disturbare i piani dell’ Inter. Secondo quanto appreso da Footmercato, i bianconeri si sarebbero inseriti nella corsa per mettere le mani su Luis Henrique. Ecco le parole che certificano l’azione bianconera sul giocatore del Marsiglia. LUIS HENRIQUE JUVE – « C’è sempre una differenza significativa nella valutazione del prezzo del giocatore, il che rallenta inevitabilmente le trattative tra le due parti. E questo lascia un po’ di spazio ad altre squadre. Su Luis Henrique ci sono anche Juventus e Nottingham Forest. L’Inter ha un vantaggio importante sulle concorrenti ma il divario tra domanda e offerta lascia aperto uno spiraglio ad altri club ». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello!

