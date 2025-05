Calciomercato Juve LIVE | Lucca scala posizioni Comuzzo e Leoni per la difesa del futuro

Segui il calciomercato della Juve in tempo reale con le ultime indiscrezioni sulle trattative e le strategie della dirigenza. Tra i nomi caldi per il futuro della difesa bianconera ci sono quelli di Lucca, Scala, Comuzzo e Leoni. Non perdere gli aggiornamenti sugli affari conclusi e le operazioni in corso!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MARTEDÃŒ 13 MAGGIO 2025. Ultimissime calciomercato Juve: LUNEDÃŒ 12 MAGGIO 2025. Ultimissime calciomercato Juve: SABATO 10 MAGGIO 2025. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÃŒ 9 MAGGIO 2025. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Lucca scala posizioni, Comuzzo e Leoni per la difesa del futuro

