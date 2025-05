Calciomercato Juve è mistero attorno a quel bianconero! Giuntoli può venderlo in uno di questi due campionati ma deve ovviare a un ostacolo

Il calciomercato della Juventus è avvolto nel mistero: Giuntoli deve affrontare una situazione critica riguardo a un big. Dusan Vlahovic, al centro delle attenzioni, potrebbe lasciare i bianconeri, ma un ostacolo incombe sulle trattative. Le richieste non mancano, ma la situazione contrattuale rende tutto più complicato.

Calciomercato Juve, Giuntoli è chiamato a vendere quel big: il giocatore ha delle richieste, ma c’è un problema.. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus. Lo stallo totale sulle trattative per un rinnovo contrattuale, attualmente scadente al 30 giugno del 2026, suggerisce la strada dell’addio piuttosto complicato. Secondo quanto afferma Sport Mediaset, l’attaccante serbo avrebbe mercato in Premier League e in Bundesliga. Ciò che spaventa i potenziali acquirenti è la richiesta d’ingaggio, che si assesta sui 10 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, è mistero attorno a quel bianconero! Giuntoli può venderlo in uno di questi due campionati, ma deve ovviare a un ostacolo

