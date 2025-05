Calciomercato Inter Zirkzee si può fare!

L'Inter sta valutando seriamente l'opzione di riportare in Serie A Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manchester United. Dopo un breve periodo al Bologna, Zirkzee potrebbe tornare in Italia, con i nerazzurri pronti a presentare un’offerta. Le trattative sono in fase di sviluppo, e gli appassionati attendono aggiornamenti sul futuro dell'attaccante.

Joshua Zirkzee, attaccante olandese in forza al Manchester United, potrebbe fare ritorno in serie A dopo un solo anno dall'addio al Bologna. L'Inter sta seguendo con interesse l'attaccante dei Red Devils ed è pronta a formulare la prima offerta. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport infatti, le cifre necessarie

