Calciomercato Inter, a un passo dalla chiusura per Luis Henrique: tutte le cifre e i dettagli dell’affare. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul su profilo X, l’Inter sarebbe ormai vicina a definire l’affare che porterà Luis Henrique, talento brasiliano, a vestire la maglia nerazzurra. L’operazione, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe chiudersi attorno ai 21 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus legati alle prestazioni del giovane attaccante. Henrique, che ha già mostrato grandi qualità nel campionato di provenienza, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per l’attacco interista.Una volta conclusa la trattativa, la dirigenza nerazzurra si concentrerà su un’altra priorità: l’ingaggio di una punta da inserire nella rosa per affrontare il Mondiale per Club. LE PAROLE DI PASQUALE GUARRO SU X – Inter, vicina la definizione di Luis Henrique, l’affare potrebbe chiudersi a circa 21 milioni più bonus. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, vicina la definizione di Luis Henrique: le cifre e i dettagli