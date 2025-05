Calciomercato Inter tutti i nomi per l’attacco | da Bonny e David alla verità su Zirkzee e non solo…

Nell'imminente calciomercato, l'Inter è già al lavoro per rinforzare l'attacco. Da Bonny e David a Zirkzee, la dirigenza, guidata da Ausilio e Marotta, esplora diverse opzioni per migliorare la squadra. Scopriamo insieme i nomi caldi nel mirino dei nerazzurri per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, tutti i nomi per l’attacco: da Bonny e David alla verità su Zirkzee e non solo. Ausilio e Marotta si muovono. Calciomercato.com spiega quelli che sono gli attuali movimenti dei dirigenti del calciomercato Inter per l’attacco del prossimo anno, reparto sul quale i nerazzurri sono chiamati ad intervenire con decisione considerando gli addii preannunciati di Correa e Arnautovic in scadenza di contratto (oltre al punto interrogativo su Taremi). Nelle ultime settimane sono rimbalzati vari nomi accostati cal club meneghino, da Castro a Jonathan David, passando per Bonny e per Zirkzee. Il portale prova a fare chiarezza sulla fattibilità delle rispettive operazioni. CALCIOMERCATO INTER – « L’attacco è il reparto che va incontro a una più massiccia rivisitazione, se non altro perché Arnautovic e Correa saluteranno entrambi, ma anche perché andrà fatta ancora una valutazione su Mehdi Taremi, la cui stagione ha tutt’altro che soddisfatto ». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tutti i nomi per l’attacco: da Bonny e David alla verità su Zirkzee e non solo…

