Calciomercato Inter occhi su Ricci del Torino

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Samuele Ricci del Torino. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono determinati a portare il giovane mediano in squadra, ma la trattativa si preannuncia difficile. Urbano Cairo, presidente granata, ha fissato un prezzo elevato che complica le negoziazioni. La partita è appena iniziata.

Samuele Ricci e l’Inter continuano con le trattative. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il club nerazzurro ha puntato seriamente il mediano del Torino, ma la trattativa si prospetta complessa. Urbano Cairo, presidente del club granata, richiede una cifra veramente elevata per il centrocampista classe 2001, il quale è L'articolo Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino

