Calciomercato Inter Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club | Inzaghi avrà anche…

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club. Le ultime indiscrezioni rivelano che il tecnico Simone Inzaghi potrà contare su nuovi innesti significativi, contribuendo a rinforzare la squadra in vista delle sfide imminenti. Scopriamo i dettagli delle operazioni in corso.

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche. La situazione. Il Corriere dello Sport si è soffermato sui movimenti operati dai dirigenti del calciomercato Inter in vista della prossima stagione, a partire dagli innesti che vogliono regalare a Simone Inzaghi già per l'inizio del Mondiale per Club. Il primo di essi sarà Petar Sucic (operazione già chiusa con la Dinamo Zagabria a febbraio), mentre il secondo dovrebbe essere Luis Henrique dal Marsiglia. Ma i nerazzurri non si fermeranno qui. CALCIOMERCATO INTER – « Se per Zirkzee i tempi potrebbero essere un po' più lunghi, l'Inter ha tutte le intenzioni di sfruttare la finestra di mercato supplementare, dal 1° al 10 giugno, per allargare la rosa a disposizione per il Mondiale per club che scatterà a metà giugno.

