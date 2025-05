Calciomercato Inter Marotta alza bandiera bianca per due nomi | accostati in passato oggi sono irraggiungibili 

Calciomercato Inter, Beppe Marotta va tutto su Luis Henrique e di conseguenza alza bandiera bianca per due nomi: accostati in passato, oggi sono irraggiungibili . Il calciomercato Inter entra nel vivo. Come scrive Tuttosport in casa nerazzurra tutte le energie sono focalizzate verso il colpo Luis Henrique dal Marsiglia. Al contrario, Ndoye del Bologna e Isaksen della Lazio sono due nomi che sembrano (il condizionale rimane comunque un fedele alleato in questi casi) allontanarsi sensibilmente. Vediamo qui riportato un breve passaggio direttamente dal noto quotidiano piemontese: CALCIOMERCATO INTER – «Figura individuata in Luis Henrique, appunto. Anche perché gli altri nomi che intrigavano parecchio in casa interista appaiono al momento difficilmente raggiungibili. Su Dan Ndoye stanno planando le big inglesi e il prezzo sembra destinato a lievitare sui 40 milioni, ammesso e non concesso che il Bologna apra alla cessione del match-winner della finale di Coppa Italia; mentre per Gustav Isaksen la Lazio non appare intenzionata ad avviare i negoziati per la vendita». 🔗Leggi su Internews24.com

