Calciomercato Inter LIVE | occhi puntati su Bonny e Castro per l’attacco novità su Zalewski e Ricci

Segui in diretta il calciomercato dell'Inter: occhi puntati su Bonny e Castro per rinforzare l'attacco, con novità anche su Zalewski e Ricci. La nostra redazione ti offre tutte le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Resta aggiornato sulle strategie del club per valorizzare la rosa e cogliere le migliori opportunità.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 4 APRILE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 3 APRILE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 13 MAGGIO. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 12 MAGGIO. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: occhi puntati su Bonny e Castro per l’attacco, novità su Zalewski e Ricci

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Inter, occhi puntati su Bonny e Castro: la società nerazzurra prepara la rivoluzione in attacco

Scrive informazione.it: Calciomercato Inter, la società nerazzurra mette nel mirino Bonny e Castro. Occhi anche su Zirkzee: i dettagli L’Inter è attualmente concentrata sul finale di stagione, con la corsa per il titolo e la ...

Calciomercato Inter, occhi su Muriel: cifre e dettagli

Segnala fantacalcio.it: Ecco cifre e dettagli per quello che sarebbe un gran colpo di calciomercato. Luis Muriel sembra essere il profilo perfetto per l'Inter di Antonio Conte. Ai nerazzurri serve infatti un calciatore di ...

Inter, occhi in casa Real Madrid: Marotta coglie due occasioni

Scrive calciomercato.it: L'Inter è al lavoro per un doppio colpo in casa Real Madrid, con Beppe Marotta che è pronto a sfruttare questa chance ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.