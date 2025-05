Calciomercato Inter ecco quando si chiude per Luis Henrique | e la Juventus…

Il calciomercato si fa rovente, con l'Inter pronta a chiudere per il talento Luis Henrique. In attesa di conferme definitive, Tuttosport rivela possibili date cruciali, mentre la Juventus sembra essere in movimento. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulle trattative che potrebbero rivoluzionare le sorti delle due squadre.

Calciomercato Inter, ecco quando si chiude per il colpo Luis Henrique, spunta la possibile data, mentre la Juventus sembra che.. Questa mattina Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti in materia di calciomercato Inter. Come si apprende i nerazzurri avrebbero compiuto grandi passi avanti, sorpassando (il condizionale rimane d’obbligo però in questi casi) anche la concorrenza delle altre squadre. Vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano: CALCIOMERCATO INTER – «Avanti tutta. L’Inter accelera e conta di chiudere già dopo la finale di Champions League il secondo colpo di mercato estivo dopo l’acquisto di Petar Sucic, sfruttando l’inedita finestra di mercato di inizio giugno. Nerazzurri all’assalto dell’esterno brasiliano Luis Henrique. Un nome che ha stregato la dirigenza interista ormai da diversi mesi. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ecco quando si chiude per Luis Henrique: e la Juventus…

